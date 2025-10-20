Іспанія

Бельгійський голкіпер Реала зазнав ушкодження в матчі з Хетафе та може пропустити гру Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа може пропустити важливий матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса, що відбудеться 22 жовтня о 22:00.

Тривожний епізод стався в самому кінці поєдинку 9-го туру Ла Ліги проти Хетафе. Куртуа врятував "вершкових" від втрати очок після виходу Камара один на один, але під час сейву отримав болісний удар ногою по коліну. Про це повідомляє AS.

За інформацією Carrusel Deportivo, бельгієць може пропустити лише одну гру — саме проти Ювентуса — щоб встигнути відновитися до Ель Класіко проти Барселони. У такому випадку місце у воротах може зайняти Андрій Лунін, який поки не зіграв жодного матчу за Реал у цьому сезоні.

До того ж, іспанські ЗМІ повідомляють, що Лунін уже шокував керівництво мадридців заявою про бажання піти — українець втомився чекати шансу. Реакція президента клубу Флорентіно Переса вже відома, однак подробиць не розкривають.

Ще одна кадрова тривога — Давід Алаба. Австрієць відчув спазм у литці й пройде медогляд сьогодні.

Реал наразі має 6 очок у групі ЛЧ після двох турів.