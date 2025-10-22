Іспанія

Тренер Барселони дискваліфікований на важливий матч.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не зможе бути на бровці під час поєдинку Ла Ліги з мадридським Реалом.

Німецький фахівець був вилучений у попередній грі з Жироною (2:1). Каталонський клуб подав апеляцію, але, як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, вона була відхилена.

З великою ймовірністю Барселону в Ель Класіко очолить Тьяго Алькантара. Зустріч десятого туру чемпіонату Іспанії між Реалом і Барселоною відбудеться 26 жовтня о 18:15 за київським часом.

Відсутність Фліка додає складності для Барселони в одному з найважливіших матчів сезону.