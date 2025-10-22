Алан Ньом пропустить зустрічі з Атлетіком та Жироною після прямої червоної картки.
Аллан-Ромео Ньйом, getty images
22 жовтня 2025, 19:45
Захисник Хетафе Аллан-Ромео Ньйом пропустить два найближчі поєдинки своєї команди.
У матчі проти Реала 37-річний футболіст отримав пряму червону картку всього через 44 секунди після виходу на поле.
Через це Ньом не зіграє у матчах Ла Ліги проти Атлетіка, що відбудеться 25 жовтня, та Жирони — 31 жовтня.
Минулого сезону камерунський захисник провів 21 матч, забив один гол і віддав два асисти. У поточному чемпіонаті він зіграв вже дві гри.
Хетафе посідає 12-е місце в турнірній таблиці, маючи 11 очок. Наступний матч команда Хосе Хіменесе Бордаласа проведе проти Атлетіка 25 жовтня.