Іспанія

Турок стає ключовим гравцем "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер висловився про головного тренера команди Хабі Алонсо. Цитує турка офіційний сайт "бланкос".

"Почуваюся фантастично після перемоги над Ювентусом. Вітаю партнерів по команді та дякую вболівальникам, які прийшли нас підтримати. Ми показали гідну гру та взяли три очки.

Я почуваюся важливою частиною команди завдяки Хабі Алонсо, який вірить у мене. Завжди намагаюся викладатися на повну. Тренер просить мене контролювати темп та бути креативним. Я зіграв добре у цьому матчі.

Я можу грати і ближче до карного майданчику суперника, і поруч з Чуамені. Якщо від мене хочуть голів та передач, я можу грати "десятку", але можу бути і "вісімкою". Я не проти", – сказав Гюлер.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 12 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.