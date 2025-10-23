Іспанія

На нас чекає "Ель Класіко".

Лівий фулбек Барселони Алехандро Бальде висловився про майбутню гру проти мадридського Реала в рамках десятого туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Barca Blaugranes.

"Я в передчутті "Ель Класіко". Це особливий матч. Сподіваюся, що ми зможемо перемогти. Сподіваюся, ми зможемо знову розгромити "Мадрид" на Бернабеу. Але найголовніше – це взяти три очки.

Думаю, що ми перебуваємо в хорошому настрої перед дербі, але поточна форма команд не має значення, тому що в таких матчах може статися все, що завгодно, незалежно від сили команд", – сказав Бальде.

Цього сезону Алехандро Бальде відіграв за Барселону сім матчів та віддав одну результативну передачу.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.