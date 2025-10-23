Іспанія

Іспанець налаштовується на битву з каталонцями.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про матч десятого туру чемпіонату Іспанії проти каталонської Барселони. Його слова наводить Marca.

"Це матч, що має велике значення з огляду на всі супутні фактори. Думаю, ми зараз у хорошому становищі, і я вважаю, що моя команда на підйомі.

Ми розуміємо значущість цієї гри, але не хочемо драматизувати. Цей матч відзначений червоним кольором у календарі, але досі ми мало говорили про нього. Тепер ми почнемо над ним працювати та детально обговоримо на суботній прес-конференції", – сказав Алонсо.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.