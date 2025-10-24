Іспанія

Новий президент оголосив про амбітні плани виграти Ла Лігу та конкурувати у Лізі Чемпіонів.

У Еспаньйола, історичного суперника Барселони по місту, офіційно з'явився новий власник. Президент англійського Бернлі завершив операцію з придбання клубу у попереднього власника, китайського бізнесмена Чена Яньшена. ​

Американський підприємець, власник групи VSL (Velocity Sport Limited) Алан Пейс виступив з надзвичайно амбітною заявою, порівнявши свої плани зі сходженням Манчестер Сіті, який кинув виклик домінуванню Манчестер Юнайтед в Англії. ​

"Ми хочемо стати новим Ман Сіті чи Ман Юнайтед", – заявив Пейс в інтерв'ю виданню Goal "Наша мета – не просто перемагати Барселону в дербі. Ми тут, щоб створити казку в Ла Лізі, виграти чемпіонський титул і регулярно виступати в Лізі Чемпіонів".

Для досягнення цих зухвалих цілей американський інвестор планує значні фінансові вливання як у трансфери для посилення складу, так і в розвиток клубної інфраструктури.