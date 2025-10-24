Іспанія

Француз серйозно налаштований.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені висловився про майбутній матч іспанської Ла Ліги проти каталонської Барселони. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Ми розуміємо, що маємо перемагати щоразу, коли граємо з Барселоною.

Не має значення, що було минулого сезону. Ми це чудово розуміємо і маємо грати краще. Ті поразки навчили нас багато чому. Впевнений, що цього сезону такого не буде.

Ми набрали відмінний хід і маємо продемонструвати це у матчі з Барселоною. Це буде запекле "Ель Класіко", — заявив Чуамені.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.