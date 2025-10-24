Француз серйозно налаштований.
Чуамені, getty images
24 жовтня 2025, 18:22
Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені висловився про майбутній матч іспанської Ла Ліги проти каталонської Барселони. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".
"Ми розуміємо, що маємо перемагати щоразу, коли граємо з Барселоною.
Не має значення, що було минулого сезону. Ми це чудово розуміємо і маємо грати краще. Ті поразки навчили нас багато чому. Впевнений, що цього сезону такого не буде.
Ми набрали відмінний хід і маємо продемонструвати це у матчі з Барселоною. Це буде запекле "Ель Класіко", — заявив Чуамені.
Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.