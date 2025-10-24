Іспанія

Молодий іспанець сповнений рішучості.

Центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі висловився про майбутній матч із мадридським Реалом в рамках десятого туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить The Athletic.

"Минулого сезону ми показали, на що здатні, обігравши їх чотири рази. Цього разу на нас чекає новий матч. Вони захочуть помститися, але нам потрібно залишатися собою, як і минулого сезону, і вірити у свою гру.

"ЕльКласіко" – один із найважливіших матчів у світі. Його всі дивитимуться. Але навіть при цьому я не відчуваю тиску. На Бернабеу інша атмосфера, але грати там все одно приємно", — сказав Кубарсі.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.