Іспанія

Надважлива перемога басків.

В рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад в Сан Себастьяні приймав андалусійську Севілью.

У середині першого тайму рахунок відкрив нападник господарів Мікель Оярсабаль, забивши з пенальті. На 30-й хвилині зустрічі захисник Неман'я Гудель відновив рівновагу. А вже за шість хвилин Оярсабаль знову вивів басків вперед.

У другому таймі команди голів не забивали, тож в підсумку перемогу святкував Реал Сосьєдад.

Після 10 зіграних матчів чемпіонату Іспанії команда Серхіо Франсіско набрала дев'ять очок і посідає 14 місце. В свою чергу, Севілья має 13 очок і розташовується на дев'ятому рядку.