Надважлива перемога басків.
Реал Сосьєдад, getty images
25 жовтня 2025, 00:38
В рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад в Сан Себастьяні приймав андалусійську Севілью.
У середині першого тайму рахунок відкрив нападник господарів Мікель Оярсабаль, забивши з пенальті. На 30-й хвилині зустрічі захисник Неман'я Гудель відновив рівновагу. А вже за шість хвилин Оярсабаль знову вивів басків вперед.
У другому таймі команди голів не забивали, тож в підсумку перемогу святкував Реал Сосьєдад.
Після 10 зіграних матчів чемпіонату Іспанії команда Серхіо Франсіско набрала дев'ять очок і посідає 14 місце. В свою чергу, Севілья має 13 очок і розташовується на дев'ятому рядку.
Реал Сосьєдад — Севілья 2:1
Голи: Оярсабаль, 19 (пен.), 36 — Гудель, 30
Реал Сосьєдад: Реміро — Гомес (Марін, 86), Мартін, Субельдія, Арамбуру — Горрочатегі, Еррера (Солер, 33), Мендес (Турр'єнтес, 69) — Барренечеа (захарян, 69), Оярсабаль, Гуедеш (Муньйос, 69).
Севілья: Влаходімос — Кармона, Маркан, Кардозу (Еджуке, 53), Суасо — Агуме (Х. Санчес, 53), Соу (Гонсалес, 79), Гудель — Варгас, Ромеро (Адамс, 65), А. Санчес (Пеке, 53).
Попередження: Оярсабаль, 90+3 — Агуме, 34, Соу, 50, Кармона 57.