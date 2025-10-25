Іспанія

Перше "Ель Класіко" Алонсо в якості тренера.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про матч десятого туру іспанської Ла Ліги з каталонською Барселоною. Його слова наводить Marca.

"Звичайно, "Ель Класіко" – особлива подія, і так було завжди. Це перше "Ель Класіко" у рамках нового проекту Реала. І нам потрібно, щоб на стадіоні панувала атмосфера великого матчу задля того, щоб ми могли відсвяткувати перемогу разом із нашими вболівальниками.

Найголовніше – ми самі, наші якості та сильні сторони. Потім плани на матч. Наша ідея та наші бажання.

Так, мені подобається, як грає моя команда. Але я думаю, що ми можемо грати набагато краще. У нас міцний фундамент, і тепер настав час зробити наступний крок. Перемога над Барселоною дасть поштовх нашому розвитку", — заявив Алонсо.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.