Іспанія

Гол Карлоса Ромеро на початку другого тайму приніс "перікос" важливу перемогу.

Єдиний гол Карлоса Ромеро на початку другого тайму приніс Еспаньйолу важливу домашню перемогу над Ельче — 1:0. Цей результат дозволив перікос утриматися серед лідерів Ла Ліги, тоді як команда Едера Сарабії зазнала другої поспіль виїзної поразки й не може перемогти вже три матчі поспіль.

Поєдинок розпочався у вибуховому темпі. Уже на 21-й секунді Еспаньйол створив перший гольовий момент — Хофре завершив контратаку потужним ударом, який дивом парирував Іньякі Пенья. В обох команд одразу пішли обміни небезпечними атаками: Валера, Фебас і Рафа Мір перевіряли Дмитровича, а Роберто та Пере Мілла змушували воротаря Ельче рятувати команду, зокрема на 22-й хвилині, коли він відбив удар п’ятою.

На 26-й хвилині гру було призупинено через медичний інцидент на трибунах, але ситуацію швидко владнали, і матч відновився. Після цієї паузи господарі виглядали впевненіше, а до перерви повністю взяли ініціативу у свої руки.

У другому таймі Едер Сарабія намагався змінити хід гри, випустивши Педросу та Мендосу, однак Ельче не зміг знайти потрібний ритм. Натомість Еспаньйол продовжив тиснути й на 52-й хвилині Ромеро забив переможний гол, скориставшись помилкою захисників суперника.

Надалі господарі могли подвоїти перевагу — Пере Мілла пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м’яч пролетів над поперечиною. Ельче спробував відігратися наприкінці матчу: Андре Сілва виконав небезпечний штрафний, а Жосан перевірив Дмитровича дальнім ударом, проте голкіпер був на висоті.

Еспаньйол вистояв і втримав мінімальну перевагу, здобувши заслужені три очки. Команда продовжує йти в групі лідерів, тоді як Ельче опускається нижче в таблиці, поступово втрачаючи темп після потужного старту сезону.

Еспаньйол — Ельче 1:0

Гол: Ромеро, 47

Еспаньйол: Дмітрович — Санчес, Рідель (Калеро, 46), Кабрера, Ромеро (Салінас, 75) — Каррерас, Лосано, Еспосіто (Гонсалес, 75), Мілья — Пікель, Фернандес

Ельче: Пенья — Аффенгрубер, Бігас (Чуст, 79), Петро (Педроса, 56) — Валера (Хосан, 70), Фебас, Агуадо (Родрігес, 65), Нету, Нуньєс — Мір, Сілва

Попередження: Рідель, Лосано, Мілья, Кабрера — Мір