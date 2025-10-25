Іспанія

Бордалас змінює історію та перемагає Вальверде після десяти матчів невдач.

У матчі 10-го туру Ла Ліги Хетафе на виїзді переміг Атлетик Більбао з рахунком 1:0. Єдиний гол у грі забив Кіко Феменія на 73-й хвилині, вирішивши долю поєдинку.

Господарі намагалися нав’язати свою гру, але підопічні Бордаласа повністю контролювали хід зустрічі, особливо в першому таймі. Хетафе виграв більше єдиноборств на чужій половині поля і створив більше моментів у штрафному суперника. Атлетік Більбао майже не загрожував воротам гостей: єдиний реальний шанс виник у компенсований час після удару Сансета, але Сорія відбив м’яч.

Матч також був пронизаний емоційними моментами. Атлетік вийшов у чорних пов’язках на честь Хосе Марі Аргойтії, який нещодавно пішов з життя, а Хетафе підтримав свого гравця Давінчі після операції на меніску.

Перемога дозволила Хетафе наздогнати Атлетік у турнірній таблиці та піднятися одразу за межі призового фонду Ла Ліги. Бордалас відзначив, що для нього це перша перемога над Вальверде після 10 спроб, а команда насолоджується грою та командним духом.

Атлетік Більбао — Хетафе 0:1

Гол: Майораль, 75

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе (Аресо, 31), Лапорт, Вівіан, Берчіче — Руїс де Галаррета (Весга, 59), Хаурегісар — Сансет (Ісета, 76), Вільямс — Беренгер (Наварро, 59) — Гурусета (Саннаді, 59)

Хетафе: Сорія — Феменія (Муньйос, 85), Іглесіас, Дуарте, Джене, Ріко — Лісо, Мілья, Арамбаррі, Гомес да Коста (Мартін, 68) — Майораль

Попередження: Гурусета — Дуарте, Ріко