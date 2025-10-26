Іспанія

Дербі на Местальї завершилося впевненою перемогою гостей і спровокувало гнів місцевих фанатів.

Вільярреал здобув перемогу в дербі на Местальї, чого не траплялося сім років, спричинивши справжній "землетрус" у Валенсії та серед її вболівальників. Фанати показали своє розчарування командою, яка набрала лише два очки в останніх п’яти матчах і продовжує падати без рішень з лави запасних.

Вільярреал вийшов уперед завдяки суперечливому пенальті наприкінці першого тайму, призначеному Альберолою Рохасом після втручання VAR, який, за думкою багатьох, не повинен був відбуватися. Жерар реалізував пенальті, встановивши рахунок 0:1 до перерви.

У другому таймі підопічні Марселіно продемонстрували свою силу і показали, чому вони є командою Ліги чемпіонів. Вільярреал скористався вільними зонами на полі та провів результативні контратаки: Комесанья забив другий м’яч після дії Мікаутадзе, довівши рахунок до 2:0. Ця перемога ще більше розлютила трибуни Местальї, де вболівальники висловлювали своє невдоволення гравцями Валенсії та рішеннями тренера.

Валенсія спробувала скоротити відставання, але її атаки були недостатньо гострими. Данджума мав шанс забити, але воротар Вільярреала відбив м’яч, а Мікаутадзе не реалізував кілька моментів. У підсумку Вільярреал здобув важливу перемогу, а гнів на полі та на трибунах лишився.

Валенсія — Вільярреал 0:2

Голи: Морено, 45 (пен), Комесанья, 57

Валенсія: Агірресабала — Коррея (Сантамарія, 83), Таррега, Копете, Гая (Васкес, 61) — Ріоха, Пепелу (Раба, 83), Герра (Алмейда, 61), Данжума — Лопес, Бельтран (Дуро, 46)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона — Пепе, Комесанья (Парехо, 79), Гує (Парті, 68), Молейро (Б'юкенен, 88) — Морено (Перес, 68), Мікаутадзе (Ахомаш, 79)

Попередження: Таррега, Пепе — Гує, Моуріньйо, Комесанья