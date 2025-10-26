Іспанія

Завершився матч 10-го туру Ла Ліги.

В рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Сельта гостювала на Естадіо Рейна де Наварро у Осасуни.

Сельта в результативному матчі у Памплоні здобула першу перемогу в сезоні. До цього у підопічних Клаудіо Хіральдес було сім нічиїх та дві поразки.

Слід зазначити, що за рахунку 2:2 на 79 хвилині зустрічі, нападник господарів Анте Будімір не реалізував пенальті.

Осасуна — Сельта 2:3

Голи: Будімір, 37 (пен), 45+1 - Жутгла, 26, 69, Дуран, 88

Осасуна: Еррера — Осамбела Ларрая (Крус, 82), Катена, Бойомо — Монкайола, Торро (Беніто, 89), Гомес, Бретонес (Беккер, 89) — Гарсія (Гарсія, 72), Будімір, Муньйос (Барха, 82)

Сельта: Раду — Фернандес (Мінгеса, 61), Айду, Алонсо — Каррейра, Родрігес (Сотело, 61), Моріба, Рістич — Жутгла, Іглесіас (Аспас, 81), Сарагоса (Дуран, 75)

Попередження: Катена, Бретонес, Фернандес, Бойомо — Жутгла, Родрігес, Іглесіа