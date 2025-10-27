Іспанія

Український воротар Жирони потрапив до переліку найкращих гравців до 21 року з топчемпіонатів континенту.

Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов, який виступає за іспанську Жирону, отримав визнання на європейському рівні.

Ресурс score90 включив його до символічної збірної головних талантів віком до 21 року з п’яти найсильніших ліг Європи — Ла Ліги, АПЛ, Бундесліги, Серії А та Ліги 1.

Нагадаємо, Крапивцов повернувся до Жирони після виступу на чемпіонаті світу U-20.

У поточному сезоні за Жирону Крапивцов провів 2 матчі, у яких пропустив 6 м’ячів.