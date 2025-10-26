Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 27 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Реал Бетіс прагнутиме продовжити свою безпрограшну серію до дев'яти матчів у всіх турнірах, приймаючи Атлетіко Мадрид у понеділок увечері в рамках Ла Ліги.

Бетіс — Атлетіко Мадрид

Понеділок, 27 жовтня, 22:00, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Севільська команда минулого вікенду зіграла внічию 2:2 з Вільярреалом, а в четвер увечері розписала "суху" нічию 0:0 з Генком у Лізі Європи. Команда Мануеля Пеллегріні не програє в останніх восьми матчах у всіх турнірах, а єдина поразка в сезоні була ще наприкінці серпня від Атлетік Більбао (1:2). Минулого сезону Бетіс фінішував шостим, і цього року "бетікос" знову розраховують поборотися за місце в єврокубках, а боротьба за першу четвірку теж не виключена. Щоправда, в останній зустрічі з Атлетіко у травні 2025 року "біло-зелені" програли 1:4, але матч на власному полі минулого сезону завершився перемогою Бетіса з рахунком 1:0.

Атлетіко Мадрид підходить до цього матчу після болючої поразки 0:4 від лондонського Арсенала в Лізі чемпіонів. Ця поразка стала для "червоно-білих" другою в єврокубковому сезоні. Проте, у Ла Лізі справи йдуть краще: минулого вікенду команда Дієго Сімеоне мінімально обіграла Осасуну (1:0) і залишається непереможною в чемпіонаті Іспанії з моменту несподіваної поразки 1:2 від Еспаньйола в першому турі.

З чотирма перемогами, чотирма нічиїми та однією поразкою Атлетіко має ті ж 16 очок, що й Бетіс. Атлетіко прагнув скоротити відставання від лідерів, але наразі виглядає далеким від претендента на титул, а боротьба за місце в топ-4 також обіцяє бути складною.

"Матрацники" ще не вигравали в гостях у Ла Лізі цього сезону, зігравши внічию три з чотирьох виїзних матчів, і їм протистоятиме Бетіс, який здобув три домашні перемоги у чотирьох іграх.

За версією betking на перемогу Бетіса можна поставити з коефіцієнтом 3.10, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 2.16. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Орієнтовні склади

Бетіс: Лопес — Бельєрін, Натан, Гомес, Фірпо — Амрабат, Форнальс, Рока — Антоні, Ернандес, Еззальзулі.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Ганцко — Сімеоне, Барріос, Коке, Баена — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Іско (Бетіс) — Кардосо, Руджері (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: ... — Лангле (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

