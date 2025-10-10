Іспанія

Як зазначається 20-річний українець вважається одним із найперспективніших у Ла Лізі та вже потрапив у сферу інтересів мадридського гранда.

Реал Мадрид уважно стежить за розвитком українського воротаря Владислава Крапивцова, який виступає за Жирону. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, 20-річний голкіпер вважається одним із найталановитіших молодих голкіперів Іспанії та вже привернув увагу скаутів королівського клубу.

Крапивцов має чинний контракт із Жироною до літа 2029 року. Минулого сезону він дебютував у Ла Лізі, цю кампанію починав у статусі основного, але останнім часом поступився місцем більш досвідченому Пауло Гассанізі. Водночас українець блиснув на чемпіонаті світу U-20, де продемонстрував впевнені виступи за юнацьку збірну України.

Зазначається, що у Реалі високо оцінюють потенціал Крапивцова та вважають його одним із можливих кандидатів на майбутнє. У клубі наразі спокійні щодо ситуації на воротарській позиції: Тібо Куртуа має контракт до 2027 року, а інший українець Андрій Лунін — до 2030-го. Проте мадридці традиційно розглядають усі варіанти для посилення складу на перспективу.

Раніше повідомлялося, що за розвитком Владислава Крапивцова також пристально слідкують у каталонській Барселоні.