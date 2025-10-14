Український воротар відновив тренування в загальній групі команди.
Владислав Крапивцов, getty images
14 жовтня 2025, 20:30
Молодий український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов повернувся до розташування клубу після участі у чемпіонаті світу U-20 за юнацьку збірну України та вже тренується з основним складом.
14 жовтня іспанський клуб опублікував у соцмережах фото й відео з тренування, на яких 20-річний українець працює в загальній групі.
Нагадаємо, що у вересні-жовтні Крапивцов захищав ворота збірної України U-20 на світовій першості. 7 жовтня "синьо-жовті" поступилися Іспанії (0:1) у 1/8 фіналу та завершили виступи на турнірі.
У поточному сезоні за Жирону Крапивцов провів 2 матчі, у яких пропустив 6 м’ячів.