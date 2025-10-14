Іспанія

Український воротар відновив тренування в загальній групі команди.

Молодий український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов повернувся до розташування клубу після участі у чемпіонаті світу U-20 за юнацьку збірну України та вже тренується з основним складом.

14 жовтня іспанський клуб опублікував у соцмережах фото й відео з тренування, на яких 20-річний українець працює в загальній групі.

💪 Preparant el duel del dissabte! pic.twitter.com/P9nzTdy89k — Girona FC (@GironaFC) October 14, 2025

Нагадаємо, що у вересні-жовтні Крапивцов захищав ворота збірної України U-20 на світовій першості. 7 жовтня "синьо-жовті" поступилися Іспанії (0:1) у 1/8 фіналу та завершили виступи на турнірі.

У поточному сезоні за Жирону Крапивцов провів 2 матчі, у яких пропустив 6 м’ячів.