Іспанія

Травмований вінгер каталонської Барселони Рафінья Діас висловився про слова Ламіна Ямаля перед матчем з мадридським Реалом (1:2). Цитує бразильця Defensa Central.

"Він припустився помилки і сказав те, що сказав. Ламін — молодий хлопець, котрий ще не досяг зрілості. Його слова надали супернику додаткової мотивації", — заявив Рафінья.

Нагадаємо, що перед "Ель Класіко" 18-річний іспанець дозволив собі декілька гострих висловлювань в бік "вершкових", зокрема: "Ми можемо повторити минулорічні 4:0 на Бернабеу" та "Реал шахраює і скаржиться".

