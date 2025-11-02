Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 1 листопада 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Валенсію (4:0).

Команда Хабі Алонсо відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті. Через 12 хвилин француз оформив дубль.

Наприкінці першого тайму третій м'яч у ворота "кажанів" забив Джуд Беллінгем, а остаточну крапку в матчі поставив Альваро Каррерас, для якого це був дебютний гол у складі "вершкових".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Валенсія у рамках 11-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Реал Мадрид – Валенсія 4:0

Голи: Мбаппе, 19 (пен), 31, Беллінгем, 44, Каррерас, 82.

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен (Асенсіо, 68), Мілітао, Беллінгем, Чуамені (Камавінґа, 46), Гюлер (Себальос, 46), Вінісіус Жуніор (Родріго, 79), Мбаппе (Ендрік, 79), Мастантуоно.

Валенсія: Агірресабала, Гая, Коррея (Васкес, 55), Копете, Таррега, Ріоха (Дуро, 55), Сантамарія, Пепелу (Герра, 87), Лопес Ногероль (Джемерт, 55), Бельтран (Алмейда, 46), Данджума.

Попередження: Чуамені — Герра.