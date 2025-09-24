Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек пропустить найближчі матчі збірної Франції.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені не зможе допомогти своїй національній команді у найближчих матчах відбору ЧС-2026 через дискваліфікацію. Про це повідомляє Le Parisien.

Нагадаємо, 25-річний француз отримав пряму червону картку у матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії (2:1).

Таким чином, Орельєн пропустить найближчі матчі "триколірних" у відборі ЧС-2026 проти Азербайджану та Ісландії, які відбудуться 10 та 13 жовтня.

У складі збірної Чуамені провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Після двох турів Франція очолює групу D, випереджаючи Ісландію. Україна та Азербайджан, які набрали по одному очку, займають третє і четверте місця.