Ліга чемпіонів

Французький хавбек Реала підкреслив силу команди та поділився думками про перемогу в Лізі чемпіонів і майбутнє Ель Класіко.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені прокоментував перемогу команди над Ювентусом із рахунком 1:0 у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

— Думаю, що ми розпочали якнайкраще. Ми хотіли набрати дев’ять очок із дев’яти можливих і тепер продовжуємо працювати, щоб перемагати й надалі, — зазначив Тчуамені в інтерв’ю Movistar.

Футболіст відзначив складність поєдинку, адже суперник діяв дисципліновано в обороні:

— Ми грали проти сильної команди. Вони багато й добре оборонялися, тому було непросто. Наш воротар Тібо Куртуа також зіграв чудово. Це заслужена перемога.

Окремо хавбек підкреслив якість і злагодженість гри півзахисту Реала:

— Кожен гравець знає, що має робити. Якщо я виходжу в центрі поля з Ардою Гюлером і Джудом Беллінгемом, то маю частіше залишатися на позиції. Але якщо поруч Камавінга — можу діяти трохи вільніше. У нас чудова півзахисна лінія.

Наприкінці Чуамені додав, що команда налаштована продовжувати переможну серію і в наступних матчах, зокрема у грі проти Барселони:

— Ми знаємо, що повинні перемагати, граючи проти Барси. Не має значення, що сталося минулого року. Ми в хорошій формі.

Матч між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 26-го жовтня, о 17:15 за київським часом.