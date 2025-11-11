Іспанія

Малік Фофана — потенційна заміна Рашфорду.

Каталонська Барселона готується підсилити лівий фланг атаки влітку 2026 року. За повідомленням Sport.es, пріоритетним варіантом для клубу є повноцінний трансфер нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Якщо домовитися з англійським форвардом не вдасться, Барселона готова звернути увагу на бельгійського вінгера Маліка Фофану з Ліона. 20-річний гравець має контракт з французьким клубом до літа 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. У поточному сезоні Фофана провів 12 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, нещодавно офіційний сайт Ліона повідомив про те, що Фофана отримав серйозне розтягнення зв'язок правої кісточки.