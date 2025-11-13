Інше

Колишній тренер Реала та нинішній наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті впевнений, що 40-річний португалець зможе досягти неймовірної позначки.

Карло Анчелотті публічно висловив упевненість у тому, що його колишній підопічний Кріштіану Роналду зможе досягти позначки в 1000 забитих м'ячів за кар'єру.

Наразі 40-річний форвард Ан-Насра та збірної Португалії має у своєму активі 953 голи. Його чинний контракт у Саудівській Аравії розрахований до 2027 року, що дає йому достатньо часу для досягнення історичного рубежу.

В інтерв'ю виданню AS, Анчелотті провів паралелі між Роналду та іншим ветераном, Лукою Модрічем, відзначивши їхню виняткову любов до футболу.

"Роналду досягне цього, я впевнений. Не майте жодних сумнівів, він це зробить", — заявив італійський фахівець.

Анчелотті додав: "Лука та Кріштіану — професіонали, які люблять футбол і захоплені цим видом спорту. Вони завжди досягнуть усього, чого захочуть" — наголосив тренер.

Наставник також пожартував, що вже очікує на запрошення від португальця, коли той заб'є свій тисячний гол:

"Кріштіану, безсумнівно, досягне 1000 голів, але коли Роналду це зробить, він не повинен забути запросити мене на святкування цього неймовірного рекорду".

Анчелотті та Роналду разом працювали в Реалі, де у 2014 році виграли Лігу Чемпіонів.

Сам Роналду нещодавно підтвердив, що Чемпіонат світу 2026 року, ймовірно, стане його останнім великим турніром у кар'єрі.