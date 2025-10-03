Бразилия

Тренер Селесао підкреслив лідерські якості півзахисника та його вплив на команду.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловив упевненість, що Каземіро може очолити команду в ролі капітана. Наставник відзначив як професіоналізм, так і авторитет півзахисника серед партнерів.

"Каземіро – зразковий гравець, якого шанують усі. Він має досвід і характер, щоб бути лідером цієї команди. Я вважаю, що він може бути капітаном, але не знаю, чи згоден він із цим. Він знає вимоги на топ-рівні, вміє справлятися із труднощами та мотивувати своїх партнерів по команді", – сказав Анчелотті в інтерв’ю Goal.com.

"Бути капітаном – це не просто носити пов'язку на руці. Це означає показувати приклад щодня, на полі та за його межами. Каземіро робить це природно".

Нагадаємо, Анчелотті допускає повернення Тіаго Сілви до збірної Бразилії.