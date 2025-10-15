Іспанія

Молодий півзахисник Реала подякував Карло та Давіде Анчелотті за підтримку і розповів, як пережив непростий період без ігрової практики.

Молодий півзахисник Реала Арда Гюлер поділився думками про вплив колишнього головного тренера мадридського клубу Карло Анчелотті на свій розвиток у команді. Джерело: Madrid Universal

18-річний турецький талант подякував італійському фахівцю за підтримку у непростий період, коли йому доводилося чекати свого шансу на полі.

“Карло Анчелотті — один з найкращих тренерів в історії. Не можна забувати, що він сказав пресі, що одного дня я стану одним з найкращих півзахисників у світі”, — сказав Гюлер.

Арда також згадав про сина Анчелотті — Давіде, який входив до тренерського штабу Реала.

“Давіде завжди намагався мені допомагати. Я йому вдячний. Коли я не грав, було важко, але це підживлювало мою амбіцію: я чекав свого часу”.

У поточному сезоні Гюлер провів 10 матчів за Реал, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.