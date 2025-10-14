Бразилия

Тренер високо оцінив талант форварда Сантоса.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився щодо потенційного повернення Неймара до національної команди. 33-річний нападник, найкращий бомбардир в історії пентакампеонів, не виступав за збірну з 2023 року.

"Неймар здатен грати на найвищому рівні в цій команді без жодних проблем. Коли він у хорошій фізичній формі, у нього є всі якості, необхідні для виступів не лише за Бразилію, а й за будь-яку команду світу, враховуючи його талант", — цитує Анчелотті Reuters.

Ця заява підкреслює віру італійського тренера в потенціал Неймара, попри його тривалу відсутність у складі національної команди.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті хоче виграти ЧС-2026 зі збірною Бразилії.