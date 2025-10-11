Інше

Форвард Реала і збірної Бразилії подякував Анчелотті за довіру та відзначив свій прогрес під його керівництвом.

Форвард збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловив захоплення роботою з Карло Анчелотті, назвавши італійського фахівця найкращим тренером, з яким йому доводилося працювати.

У коментарі після товариського матчу Бразилії проти Південної Кореї (5:0), у якому Вінісіус відзначився забитим м’ячем, він підкреслив величезний вплив Анчелотті на свій розвиток як футболіста.

"Без жодних сумнівів можу сказати: це найкращий тренер, з яким я коли-небудь працював. Він найбільше вірив у мене, і саме з ним я показую свій найкращий футбол", — заявив бразилець.

Він також нагадав, що під керівництвом Анчелотті — як у Реалі, так і тепер у збірній Бразилії — вже забив 92 голи та віддав 60 асистів. У складі національної команди при італійському наставнику Вінісіус забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу у трьох матчах.