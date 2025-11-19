Іспанія

Тренер каталонців бачить у Геї пріоритетне підсилення.

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї продовжує залишатися в полі зору Барселони, повідомляє Cadena SER. Каталонці уважно стежать за ситуацією навколо гравця, але фаворитом на його підписання все ще вважається Ліверпуль.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає Геї пріоритетною трансферною ціллю на 2026 рік. 25-річний захисник у поточному сезоні провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши три результативні передачі.

Його чинний контракт із "орлами" спливає влітку, що відкриває можливості для переходу без трансферної компенсації.

Раніше повідомлялося, що Інтер також хоче підписати Геї.