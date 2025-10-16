Італія

Капітан "орлів" має багато варіантів продовження ігрової кар'єри.

Міланський Інтер має намір підписати капітана Крістал Пелес Марка Геї. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" серйозно зацікавлені наступного літа підписати 25-річного гравця збірної Англії на правах вільного агента.

Зазначається, що захисник не проти переходу в Інтер, але не розглядає цей напрямок, як пріоритетний. Англієць наразі не прийняв остаточного рішення щодо продовження кар'єри, однак він точно не продовжуватиме контракт з "орлами", який спливає 30 червня 2026 року.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 12 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Геї на прицілі Ліверпуля, Реала і Барселони.