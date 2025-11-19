Іспанія

Європейський футбольний союз дозволив каталонцям повернутися на домашню арену під час єврокубкового сезону.

Барселона отримала важливу перемогу ще до виходу на поле — УЄФА офіційно дозволив клубу повернутися на легендарний стадіон Spotify Камп Ноу для проведення матчів Ліги чемпіонів вже у поточному сезоні — Goal.

Зазвичай регламент УЄФА забороняє змінювати домашню арену під час основного етапу змагань, проте для каталонців було зроблено виняток. Це означає, що як тільки реконструкція стадіону досягне необхідного рівня безпеки та місткості, блаугранас зможуть залишити Олімпійський стадіон.

Очікується, що повернення відбудеться на стадії плей-оф, яка стартує у лютому 2025 року. Хоча Камп Ноу ще не буде відкритий на повну потужність планується допуск близько 60% глядачів, навіть частково заповнена арена забезпечить значно палкішу підтримку та суттєвий приріст доходів від квитків порівняно з нинішнім тимчасовим стадіоном.

Для команди Гансі Фліка це новина стратегічного значення: магія рідних стін завжди була одним із ключових факторів успіху Барселони в єврокубках, тепер клуб став на крок ближчим до відновлення своєї фортеці.