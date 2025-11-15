Іспанія

Каталонці можуть підписати співвітчизника Фліка.

Каталонська Барселона уважно слідкує за центральним захисником дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербеком. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" спробують підписати німця наступного літа, якщо він не підпише новий контракт з "джмелями". Зараз трансферна ціна центрбека збірної Німеччини складає близько 40 мільйонів євро.

Чинна трудова угода 25-річного німця розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Ніко Шлоттербек відіграв за Боруссію Дортмунд десять матчів та віддав одну результативну передачу.