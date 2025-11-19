Іспанія

Віктор Фонт йде ва-банк.

Боротьба за крісло президента Барселони набирає обертів, головний опонент чинного керівництва Віктор Фонт зробив гучну заяву, яка точно зацікавить усіх фанатів блаугранас.

В інтерв'ю Mundo Deportivo Фонт запевнив, що його першим кроком на посаді стане дзвінок Ліонелю Мессі. Кандидат розкритикував Жоана Лапорту за використання імені аргентинця у власних політичних іграх та невиконані обіцянки 2021 року, коли Лео був змушений залишити клуб.

"Я вважаю, що Лапорта зробив це неправильно... Це був ще один приклад порушеної обіцянки. Мессі не можна використовувати, але він повинен знати: перше, що я зроблю, коли виграю вибори — візьму телефон і наберу його номер", — заявив Фонт.

За словами політика, клуб зобов'язаний зробити все можливе, щоб Мессі отримав у Барселоні ту роль, яку він сам захоче. Це стало особливо актуальним після нещодавнього візиту аргентинця на недобудований Камп Ноу та його слів про бажання попрощатися з уболівальниками як гравець.

Перегони обіцяють бути гарячими: вибори заплановані на весну 2026 року. Фонт вже заручився підтримкою Хаві, а Лапорта перебуває під тиском через фінансові проблеми та незавершене будівництво стадіону.