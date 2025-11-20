Інше

Президент ФІФА знову відзначив величезний вплив аргентинця на розвиток гри за океаном.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив глибоку повагу до Ліонеля Мессі та підкреслив особливе значення, яке форвард Інтера Маямі має для світового футболу та США зокрема.

"Чинні чемпіони світу стали першими представниками КОНМЕБОЛ, які отримали право на участь у наступному чемпіонаті світу, і, безперечно, мріють завоювати четверту зірку. Підтримувати такий високий рівень упродовж тривалого часу непросто, і Аргентині це вдалося. Вітаю всіх, всю команду, а також Ліонеля Скалоні та Чікі Тапію.

З нетерпінням чекаю, коли Лео Мессі зіграє на своєму шостому чемпіонаті світу. Це безпрецедентна подія, яка лише підтверджує історичний характер чемпіонату світу наступного року.

Такі футбольні кумири, як Мессі, відіграли вирішальну роль у розвитку нашого виду спорту в США. Мессі — визнаний і шановний кумир у країні, де віддано стежать за американським футболом, бейсболом та баскетболом. Він справжній посол, який продовжує бити рекорди у МЛС", – підкреслив Інфантіно.

