Ліга чемпіонів

Мало Гюсто поділився своїми думками після гри з ПСЖ.

Захисник Челсі Мало Гюсто прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:5).

"Розчарування — це головне відчуття, особливо з огляду на те, що ми показали багато хорошого. Ми знали, що на виїзді це буде важка гра, і саме цього й очікували. Думаю, нам трохи не вистачило зрілості, трохи досвіду. Нам потрібно продовжувати працювати над цією частиною нашої гри, дотримуватися свого плану і тих хороших речей, які ми змогли показати.

Усі працювали один за одного, ми показали багато енергії, були хороші моменти в атаці. Але, звісно, ми повинні чітко розуміти, що в певні моменти краще відсидітися в обороні, почекати на контратаки і не пропускати, адже попереду ще матч-відповідь.

У Лізі чемпіонів може статися все що завгодно. Головним словом зараз буде віра. Ми повинні вірити. Вдома ми знаємо, що маємо шанс пройти далі. Нам потрібно продовжувати покращувати позитивні аспекти нашої гри і працювати над тими, що були не такими вдалими", — наводить слова Гюсто прес-служба клубу.

