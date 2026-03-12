Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють польський Лех та донецький Шахтар.

Польський Лех та донецький Шахтар зіграють перший матч 1\* фіналу Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні в Познані.

Арда Туран, після перемоги над Олександрією (1:0), вирішив використати з перших хвилин Марлона Сантоса в центрі оборони, тоді як Криськів та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Еліас очолить атаку.

Лех: Мрозек — Перейра, Монька, Мілич, Гургуль — Родргес, Козубаль — Голізаде, Пальма, Бенгтссон — Ішак.

Запасні: Андрєєв, Прухневські, Моутінью, Оума, Аньєро, Волемарк, Гумни, Тордасон, Скшипчак, Ісмахіл.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів, Очеретько — Аліссон, Еліас, Невертон.