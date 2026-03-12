Інше

Півзахиснику Ад-Духаїля проведуть операцію, через що він не допоможе національній команді у плейоф відбору на ЧС-2026.

Півзахисник Ад-Духаїль Марко Верратті отримав серйозну травму коліна. У 33-річного італійця діагностували розрив меніска, через що футболісту знадобиться операція.

Через ушкодження хавбек не зможе повернутися до табору збірна Італії з футболу цієї весни. Раніше повідомлялося, що Верратті був готовий допомогти національній команді у плейоф кваліфікації до Чемпіонат світу з футболу 2026.

Півзахисник дебютував за збірну Італії у серпні 2012 року. Відтоді він провів 55 матчів і забив три м’ячі. Востаннє Верратті виходив на поле у складі "Скуадри Адзурри" у червні 2023 року в матчі за третє місце проти збірна Нідерландів з футболу у розіграші Ліга націй УЄФА 2022–23.

У півфіналі плейоф відбору на мундіаль збірна Італії 26 березня зіграє проти збірна Північної Ірландії з футболу. У разі перемоги команда Дженнаро Гаттузо 31 березня зустрінеться у фіналі відбору з переможцем пари збірна Уельсу з футболу — збірна Боснії і Герцеговини з футболу.