Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент США висловив занепокоєння щодо безпеки іранської збірної на майбутньому мундіалі.

Президент Дональд Трамп прокоментував можливу участь збірної Іран на Чемпіонат світу з футболу 2026.

"Ми готові вітати національну збірну Ірану на чемпіонаті світу 2026 року, проте я справді вважаю, що їх там не повинно бути заради їхнього життя та безпеки", — написав Трамп у своєму акаунті на Truth Social.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування групового етапу мундіалю Іран потрапив до групи G разом із Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія.

Цьогорічний чемпіонат світу пройде у Канада, Мексика та США з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо, вчора Міністр спорту Ірану офіційно заявив, що національна збірна Ірану не братиме участі у Чемпіонат світу з футболу 2026.