Президент США висловив занепокоєння щодо безпеки іранської збірної на майбутньому мундіалі.
Дональд Трамп та Джанні Інфантіно, getty images
12 березня 2026, 20:01
Президент Дональд Трамп прокоментував можливу участь збірної Іран на Чемпіонат світу з футболу 2026.
"Ми готові вітати національну збірну Ірану на чемпіонаті світу 2026 року, проте я справді вважаю, що їх там не повинно бути заради їхнього життя та безпеки", — написав Трамп у своєму акаунті на Truth Social.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування групового етапу мундіалю Іран потрапив до групи G разом із Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія.
Цьогорічний чемпіонат світу пройде у Канада, Мексика та США з 11 червня по 19 липня.
Нагадаємо, вчора Міністр спорту Ірану офіційно заявив, що національна збірна Ірану не братиме участі у Чемпіонат світу з футболу 2026.