Ліга чемпіонів

Українець востаннє грав за "вершкових" в офіційній грі 24 травня.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зустрінеться у гостях з пірейським Олімпіакосом.

Тренерські штаби обох команд визначилася зі стартовими складами на це протистояння.

Так, з перших хвилин у футболці "вершкових" вийде український воротар Андрій Лунін — це буде перша офіційна гра для нього за Реал Мадрид з 24 травня.

Щодо Романа Яремчука, то форвард збірної України розпочне матч на лаві запасних Олімпіакоса.

Матч Олімпіакос — Реал Мадрид відбудеться у середу, 26 листопада, о 22:00 за київським часом.