Молодий вінгер не зміг працювати з командою через погане самопочуття, однак серйозних проблем зі здоров’ям у нього немає.

Фланговий нападник Барселони Ламін Ямаль не взяв участі у черговому тренуванні команди напередодні матчу проти Еспаньйола. Про це повідомляє видання Sport.es.

Іспанський футболіст прибув на тренувальну базу каталонців, однак через нездужання не зміг повноцінно долучитися до занять разом з партнерами. За інформацією джерела, мова не йде про травму — стан гравця не викликає серйозного занепокоєння у тренерського штабу.

У поточному сезоні-2025/26 Ямаль є одним із ключових виконавців команди Гансі Фліка. На його рахунку 20 матчів у всіх турнірах, у яких він відзначився дев’ятьма голами та дев’ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, Ямаль — найкращий нападник року за версією Globe Soccer Awards.