Іспанія

Гол Арамбаррі на 90+1-й хвилині врятував гостей від поразки у столичному протистоянні.

Райо Вальєкано та Хетафе зіграли внічию в матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок у Мадриді завершився з рахунком 1:1, а вирішальні події відбулися наприкінці кожного з таймів.

Господарі вийшли вперед перед самою перервою. На першій компенсованій хвилині Хорхе де Фрутос скористався передачею Унаї Лопеса та точним ударом відкрив рахунок, що дозволило Райо Вальєкано піти на перерву з мінімальною перевагою.

У другому таймі Хетафе поступово нарощував тиск і створював моменти біля воріт Аугусто Батальї. Наполегливість гостей була винагороджена вже у компенсований час — на 90+1-й хвилині Мауро Арамбаррі головою замкнув подачу Луїса Мільї зі стандарту, зрівнявши рахунок.

У підсумку нічия 1:1 не дозволила жодній із команд зробити суттєвий крок уперед у турнірній таблиці, а мадридське дербі завершилося поділом очок.

Райо Вальєкано — Хетафе 1:1

Голи: де Фрутос, 45+1 - Арамбаррі, 90+1

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе (Менді, 40), Чаваррія — Паласон (Діас, 81), Валентін, Лопес (Гумбау, 81) — де Фрутос (Пача, 67), Камельйо (Перес, 66), Гарсія

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Санкріс, 58), Дуарте, Джене, Ріко — Феменія, Муньйос, Мілья, Арамбаррі, Лісо (Гомес да Коста, 67) — Мартін (Хуанмі, 58)

Попередження: Лопес, Перес, Раціу — Джене, Іглесіас, Дуарте, Сорія