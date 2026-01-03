Іспанія

Барселона з боями вирвала перемогу в каталонському дербі над Еспаньйолом

Фермін Лопес сказав своє слово на користь команди Ганса-Дітера Фліка на останніх хвилинах, але спочатку екс-"папуга" Жоан Гарсія мав не дати їй програти.

Еспаньйол — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Еспаньйол — Барселона 0:2

Голи: Ольмо, 86, Левандовські, 90 Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Терратс, 82), Лосано, Гонсалес, Мілья (Пуадо, 83) — Фернандес Хаен (К. Гарсія, 75), Еспосіто (Хофре, 60). Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін (Педрі, 65), Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямал, Рафінья (Ольмо, 65), Рашфорд (Фермін, 46) — Торрес (Левандовські, 64). Попередження: Лосано Попередження: Лосано