Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 4 січня о 22:00.

Заключний матч недільної програми 18-го туру Ла Ліги відбудеться в Сан-Себастьяні, де кризовий Реал Сосьєдад спробує зупинити набравший оберти Атлетіко Мадрид.

Реал Сосьєдад — Атлетіко Мадрид

Неділя, 4 січня, 22:00, стадіон Реал Арена, Сан-Себастьян

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Реал Сосьєдад перша частина сезону-2025/26 стала справжнім жахом — команда перебуває на 16-му місці, лише у двох пунктах від зони вильоту. Такий стан справ призвів до зміни тренера: перед зимовою перервою басків очолив Пеллегріно Матараццо. Колишній наставник Штутгарта та Гоффенгайма має вдихнути життя у колектив, який не вигравав у чемпіонаті ще з листопада. Проте дебют фахівця ускладнюється кадровим дефіцитом: через дискваліфікації гру пропустять лідери оборони та опорної зони — Субельдія та Горрочатегі. Єдиним позитивом є повернення капітана Мікеля Оярсабаля, який відновився після травми і готовий вести команду за собою.

Атлетіко Мадрид, навпаки, пішов на канікули у чудовому гуморі, маючи серію з чотирьох перемог поспіль. Дієго Сімеоне вдалося стабілізувати гру в атаці завдяки зв'язці Альвареса та Серлота, а захист традиційно залишається одним із найміцніших у лізі. Мадридці розглядають цей виїзд як генеральну репетицію перед мадридським дербі у півфіналі Суперкубка Іспанії. Попри травму Лангле, склад "рохібланкос" виглядає збалансованим, особливо з поверненням Ле Нормана, який зіграє проти свого колишнього клубу.

Історія очних зустрічей останніх років говорить не на користь басків — Реал Сосьєдад не може обіграти мадридців у Прімері вже понад шість років. Новий тренер господарів, імовірно, спробує змінити тактичний малюнок на більш агресивний, але досвідчений Атлетіко вміло карає за будь-який вільний простір. Очікується в'язка гра з великою кількістю єдиноборств у центрі поля, де досвід Коке та енергія Барріоса мають дати гостям перевагу. Якщо баски не зможуть нейтралізувати швидкі переходи Атлетіко з оборони в атаку, втримати бодай нічию на Реал Арені їм буде вкрай складно.

За версією betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 2.03, тоді як потенційний успіх Реал Сосьєдад оцінюється показником 3.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.69.

Орієнтовні склади

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Чалета-Цар, Мартін, Муньйос — Солер, Марін — Кубо, Мендес, Оярсабаль — Гедеш.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Пубіль, Ганцко — Сімеоне, Коке, Барріос, Баена — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Руперес, Еррера, Субельдія, Горрочатегі, захарян, Оскарссон (Реал Сосьєдад) — Лангле, Хіменес, Руджері (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: Барренечеа (Реал Сосьєдад) — Н. Гонсалес (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ