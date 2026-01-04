Іспанія

Вкрай важка перемога Барси в дербі.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився після важкої перемоги над Еспаньйолем (2:0) у 18 турі іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

«Я задоволений трьома очками. Абсолютно. Є те, що треба змінити, але трьома очками я задоволений. Футболісти, що вийшли на заміну, показали свою майстерність. Еспаньйол провів фантастичну гру. Це було дербі із чудовою атмосферою. Ми не заслуговували на перемогу, але був важливий той рівень, який ми показали після замін.

Я радий за Жоана Гарсію, він один із найкращих воротарів світу. Першими 80 хвилинами я незадоволений, Жоан зробив багато сейвів.

Як і будь-яка перемога, ця вселяє в нас упевненість. Було нелегко грати після різдвяної паузи, але після цієї перемоги ми стали впевненішими. Сподіваємося, що в Суперкубку Іспанії все вийде. Я дуже задоволений тим, що бачу на тренуваннях. Ми мучилися, але набрали три очки.

Я розумію важливість дербі. На вулицях було багато людей, які чекали на цю гру. Знаю, наскільки важлива перемога у цьому матчі. Я щасливий», – сказав Флік.