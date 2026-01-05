Іспанія

Головний тренер каталонського клубу пояснив, як зміни в тактиці допомогли українським легіонерам проявити себе.

Головний тренер Жирони Мічел детально розібрав гру команди після переможного матчу з Мальоркою (2:1) в 18-му турі Ла Ліги та відзначив роль українських футболістів Владислава Ваната та Віктора Циганкова, повідомляє FútbolFantasy.

Іспанський наставник окремо виділив внесок Ваната, який допоміг оптимізувати гру Циганкова на фланзі.

"Без Акселя Вітселя команда мала меншу міць у грі на другому поверсі. А якби не було Ваната, команда не мала б глибини. Ми змінили маленьку деталь, особливо з Ванатом, і він зробив це дуже добре. Я думаю, що він ідеально зрозумів гру в плані тиску", — сказав Мічел.

Тренер пояснив, що зміна функції Ваната позитивно вплинула на дії флангів, зокрема на позицію Циганкова, який отримав більше шансів для підбирань і боротьби за м’яч.

"Це дозволило Циганкову та Браяну Гілю грати трохи вужче і бути здатними вигравати підбирання, тому що суперники, з Мурікі та Саму, дуже сильні в боротьбі за другий м’яч і можуть сильно відкинути вас назад", — додав наставник Жирони.

