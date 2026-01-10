Іспанія

Чергове "Ель Класіко".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні фіналу Суперкубка Іспанії з Барселоною. Його слова наводить AS.

«Це особливий матч. Ми хотіли бути тут тільки побачивши Суперкубок у календарі. Це фінал, у якому потрібно вміти боротися, щоби виграти. Ми готові.

У фіналі все може статися. Ми зосереджені на тому, що нам потрібно зробити, та на тому, як зіграти завтрашній матч.

Перемога в чемпіонаті? Відповідь схожа на ту, що була перед матчем з Атлетіко. Матч на Метрополітано не був орієнтиром, але ми його не забули. Зараз те саме. Контекст може бути іншим. Дуже важливо, щоб ми були впевнені у собі та мали необхідну енергію.

Це футбол. Може статися все, що завгодно. Ми готуємось до перемоги. Ми впевнені у своїх силах», – сказав Алонсо.