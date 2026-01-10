Іспанія

Реванш за поразку на Бернабеу (1:2).

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні фінального матчу Суперкубка Іспанії з мадридським Реалом. Цитує німецького фахівця Marca.

«Скільки «Класіко» ми зіграли за останні півтора роки? І скільки ми програли? Ми програли одне. У цьому й річ.

Реванш? Особисто мені не подобаються такі розмови. Це був лише один матч. Після цього ми повернулися та зосередилися на необхідному. Ми грали набагато краще і досягли кращих результатів. Це був лише один матч.

Ми – Барселона, ми хочемо виграти все. Це найголовніше. Я бачу, що моя команда дуже зосереджена.

До кінця сезону ще довгий шлях. Завтра ми граємо проти однієї з найкращих команд світу і маємо показати, на що ми здатні

Я знаю, що Мбаппе – фантастичний гравець і що він феноменальний, коли має простір. Ми адаптуємо деякі речі, як завжди. Але не безпосередньо під Мбаппе. Ми зосереджені на нашій філософії, наших ідеях», – сказав Флік.

Фінал Суперкубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться 11 січня, о 21:00 за київським часом.