Реванш за поразку на Бернабеу (1:2).
Гансі Флік, Getty Images
10 січня 2026, 15:09
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні фінального матчу Суперкубка Іспанії з мадридським Реалом. Цитує німецького фахівця Marca.
«Скільки «Класіко» ми зіграли за останні півтора роки? І скільки ми програли? Ми програли одне. У цьому й річ.
Реванш? Особисто мені не подобаються такі розмови. Це був лише один матч. Після цього ми повернулися та зосередилися на необхідному. Ми грали набагато краще і досягли кращих результатів. Це був лише один матч.
Ми – Барселона, ми хочемо виграти все. Це найголовніше. Я бачу, що моя команда дуже зосереджена.
До кінця сезону ще довгий шлях. Завтра ми граємо проти однієї з найкращих команд світу і маємо показати, на що ми здатні
Я знаю, що Мбаппе – фантастичний гравець і що він феноменальний, коли має простір. Ми адаптуємо деякі речі, як завжди. Але не безпосередньо під Мбаппе. Ми зосереджені на нашій філософії, наших ідеях», – сказав Флік.
Фінал Суперкубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться 11 січня, о 21:00 за київським часом.