Півзахисник Реала спростував публікації ESPN та The Athletic щодо нібито напружених стосунків з колишнім головним тренером клубу.

Центральний зірковий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем публічно відреагував на інформацію, яку раніше оприлюднили ESPN та The Athletic, стосовно його взаємин із колишнім головним тренером мадридського клубу Хабі Алонсо.

У матеріалах йшлося про те, що англієць, а також Федеріко Вальверде і Вінісіус Жуніор нібито не вірили в ідеї тренера та виступали проти нього.

Беллінгем емоційно спростував ці твердження, опублікувавши заяву в офіційному застосунку. 22-річний футболіст наголосив, що подібні інсайди не мають нічого спільного з реальністю та вводять уболівальників в оману.

"Дотепер я дозволяв занадто багатьом подібним речам проходити повз, завжди сподіваючись, що правда з часом випливе сама собою. Але чесно кажучи… яка ж це довбана маячня.

Щиро шкода людей, які чіпляються за кожне слово цих клоунів та їхніх “джерел”. Не вірте всьому, що читаєте. Час від часу цих людей потрібно притягувати до відповідальності за поширення такої шкідливої дезінформації заради кліків та штучного роздування скандалів", — написав Беллінгем у своєму офіційному застосунку.

Нагадаємо, після звільнення Хабі Алонсо новим головним тренером мадридського Реала було призначено Альваро Арбелоа.