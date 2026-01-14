Іспанія

ЗМІ звернули увагу на холодну реакцію частини гравців "вершкових" на зміну головного тренера.

Хабі Алонсо залишив посаду наставника Реал Мадрид, проте не всі підопічні публічно відреагували на цю новину.

Згідно з даними Marca, семеро представників команди вирішили не публікувати прощальні пости. До цього списку потрапили Вінісіус Жуніор, Мілітао, Александер-Арнольд, Менді, Джуд Беллінгем, Браїм Діас та Мастантуоно.

Натомість Киліан Мбаппе та ще кілька гравців мадридців подякували тренеру за співпрацю. Журналісти припускають, що відсутність реакції від більшості лідерів може бути пов'язана з емоційним станом у команді, хоча Браїм Діас має об'єктивну причину — участь у Кубку Африки в складі Марокко.

Цікаво, що серед тих, хто промовчав, опинилися як старожили команди, так і молоді таланти. Така поведінка футболістів стала предметом активного обговорення в іспанських спортивних медіа, де аналізують атмосферу в роздягальні Королівського клубу після відставки фахівця.