ЗМІ звернули увагу на холодну реакцію частини гравців "вершкових" на зміну головного тренера.
Хабі Алонсо, Getty Images
14 січня 2026, 11:50
Хабі Алонсо залишив посаду наставника Реал Мадрид, проте не всі підопічні публічно відреагували на цю новину.
Згідно з даними Marca, семеро представників команди вирішили не публікувати прощальні пости. До цього списку потрапили Вінісіус Жуніор, Мілітао, Александер-Арнольд, Менді, Джуд Беллінгем, Браїм Діас та Мастантуоно.
Натомість Киліан Мбаппе та ще кілька гравців мадридців подякували тренеру за співпрацю. Журналісти припускають, що відсутність реакції від більшості лідерів може бути пов'язана з емоційним станом у команді, хоча Браїм Діас має об'єктивну причину — участь у Кубку Африки в складі Марокко.
Цікаво, що серед тих, хто промовчав, опинилися як старожили команди, так і молоді таланти. Така поведінка футболістів стала предметом активного обговорення в іспанських спортивних медіа, де аналізують атмосферу в роздягальні Королівського клубу після відставки фахівця.